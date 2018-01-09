南投尋找「霾」哥 將出動PM2.5微型感測器探測

南投縣環境保護協會將舉辦「走讀竹山，尋找霾哥」活動，該協會理事長林翠蘭（右5）、縣議員張志銘（右6）等人，與協會成員一起為防治空污加油、打氣。（記者謝介裕攝）

2018-01-09 10:50

〔記者謝介裕／南投報導〕「霾」哥在哪裡? 南投縣環境保護協會今召開理監事暨幹部會議後，敲定今年度工作目標為「竹山空污防治年」，並決定在20日舉辦「走讀竹山，尋找霾哥」活動，屆時，將透過行動式PM2.5微型感測器探測、記錄、分析空氣品質好壞，進而揪出境內主要污染源，對症下藥防治，達到提升居家環境品質的目的。

南投縣竹山鎮雖設有工業區，但以觀光工廠為主，並非工業重鎮，但據環保署空氣品質監測報告，竹山整年空氣品質都非常不理想，近半個月來，都處於「紅害」狀態，除了地理位置、氣候與台中火力發電廠、雲林六輕等境外而來的污染源以外，是否還有其他原因?令地方民眾十分關心，也是該協會辦理「走讀竹山，尋找霾哥」活動的要因。

南投縣環境保護協會理事長林翠蘭、縣議員張志銘等人表示，活動當天，環保協會將結合竹山環保團體及關心環保的志工，區分5組，騎乘腳踏車、電動車等方式，一方面宣導節能減碳愛環保的觀念，一方面帶著行動式PM2.5微型感測器到鎮內各地感測空品不佳來源後，再將所有測試記錄深入分析、討論，以釐清學校、社區活動中心、菜市場、寺廟等公共場所，空品不佳的原因為何?再設法予以改善。

張志銘說，境外污染源問題，牽涉層面廣泛，有賴縣府、中央等各級相關單位協助，但若能從本身先做好境內污染源防治工作，相信對改善空氣品質絕對有正面的助益。

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