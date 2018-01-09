醫病》抽神經後未再回診做假牙 醫師：牙齒有斷裂風險

2018-01-09 10:31

〔記者王俊忠／台南報導〕剛退伍的小明到奇美醫院牙醫部求診表示，服役前做根管治療（俗稱抽神經）的上排小臼齒咬裂了！牙醫師林靖傑診治發現牙齒咬頭斷裂，牙根尖有黑黑一圈放射線透性影像，顯示細菌已跑進根管內，歷經2個月臨時牙套固定與重新根管治療，套上假牙牙冠，這顆牙才得以繼續使用。

奇美醫院牙醫部贋復科主治醫師林靖傑指出，臨床上常見因外傷撞到牙齒或蛀牙太深而需要根管治療，目的在解決牙齒因為牙髓神經感染造成疼痛的症狀，讓牙齒能夠保留下來繼續使用。很多人往往在根管治療、症狀獲得改善後，未再回診接受牙齒正式填補或製作假牙，時間一久臨時填補物脫落，口水及細菌污染原本根管系統，造成根管治療失敗，甚至牙齒斷裂。

林醫師說，根管治療後，牙齒若沒有繼續回診接受正式填補或製作假牙，牙齒可能出現變化是（一）牙齒強度降低─有研究指出根管治療的入口窩洞保守地修形會降低5%牙齒強度、牙齒有鄰接面（邊緣脊）的缺損，強度更將降低20~63%；（二）牙齒本體感覺降低─研究顯示抽完神經的牙齒疼痛刺激強度感覺（閥值）是鄰牙、對咬牙的2倍之多，若牙齒本體感覺降低，咬到硬物或咬合力過大而不自知，會增加牙齒斷裂風險。

林靖傑表示，根管治療有超過9成以上的成功率，但治療後如果沒有適當的復形物保護冠部密封性，長期的成功率將大幅降低。有學者甚至認為根管治療後，有適當的假牙贋復物製作，根管治療才算完成。