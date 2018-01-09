南市大內橋伸縮縫變寬？專業檢查安啦！

2018-01-09 10:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市大內區南182大內橋，因有民眾散步時發現橋上伸縮縫距離變寬，走得「心驚驚」，工務局獲報後立即會同台灣省土木技師公會技師楊式昌等人到場勘查。工務局表示，經專業技師檢測後屬安全範圍，該局將依技師建議，短期改善先於伸縮縫處設拉伸型蓋板，長期改善則考量更換現有伸縮縫。

楊式昌表示，目前橋上伸縮縫的伸縮量尚屬安全範圍，並無影響整體橋樑結構及行車安全，伸縮縫型式為齒板型，伸縮縫二側橋面板並未過度張離，凹凸狀的齒板尚可互相牽制。

大內橋是橫跨曾文溪的橋樑，橋長度為800公尺，淨寬約為17公尺，主要是大內區、山上區聯絡道路，也是通往省道、南市、二高善化交流道及市道178線最主要的聯絡道，由於橋上有人行步道及自行車道，民眾經常利用早晨或傍晚在橋上散步，雖位在偏鄉，但卻是使用率非常高的橋樑。

因此，為免民眾走在人行道有踏空風險，工務局依專業技師建議，將先在伸縮縫處設置拉伸型蓋板，長期則考量更換現有伸縮縫。

工務局強調，南市轄管橋樑約1660座，每2年皆主動進行1次轄內橋樑定期檢測，目的掌握橋樑安全狀態，並依檢測結果進行維修，好讓橋樑維修更效率及準確外，也是對所轄橋樑安全性及潛在危險因素，有更詳細瞭解防範，也因落實執行橋樑檢測，每年皆獲交通部金路獎。