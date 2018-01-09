醫病》1公分魚刺穿腸 男童患腹膜炎發高燒險死

誤食魚刺情境照。（資料照，記者詹士弘攝）

2018-01-09 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕誤食魚刺千萬不要硬吞！高雄1名12歲男童腹痛多日，家長原以為僅是常見的腸胃炎，沒想到男童卻開始發起高燒，至醫院檢查才發現有根魚刺卡在男童的空腸處，已造成腸道破損並引發腹膜炎，所幸在開刀將魚刺取出後，男童現已康復出院。

根據《蘋果日報》報導，收治男童的高雄榮民總醫院小兒腸胃科主治醫師黃一菲指出，男童入院時以持續腹痛5天，並開始發燒，經腹部電腦斷層檢查後，發現其腹部已積蓄膿瘍，且已併發腹膜炎。黃一菲說，醫療團隊在手術過程先是為男童腹部膿瘍處清創，接著在男童小腸中段的空腸處取出1根長約1公分的魚刺。

黃一菲表示，男童就醫時腸道已被魚刺刺穿，若再延遲幾天，恐引發腸道潰爛及全身性敗血症等重症，嚴重者將可能致命。所幸經即時開刀，男童術後住院10天便康復出院。

成大斗六分院醫師劉俊雄指出，腸胃道遭遇魚刺等尖銳物入侵時，正常的腸胃道有一定的保護作用，大部份魚刺也可以由腸胃道排出，根據統計，只有約1%的尖銳魚刺骨頭會造成穿孔。

劉俊雄提醒說，魚刺若是卡在小腸與結腸交接處的迴腸末端最易造成腸穿孔，甚至引起腹膜炎或敗血症，需立刻接受外科手術治療。