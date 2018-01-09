今濕冷一天 吳德榮：明轉晴冷、入夜氣溫驟降

吳德榮表示，受冷鋒過境影響，今各地非常濕冷，日夜溫差較小。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-09 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天冷鋒雲系持續南下，降雨狀況延續，今晨平地最低溫為8.8度，在淡水測得，創下入冬以來最低溫紀錄。氣象專家吳德榮表示，這波冷鋒的雨帶將在今天完全通過，天氣非常濕冷，明在乾冷空氣籠罩下，各地將轉為晴冷的天氣。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天受冷鋒影響各地均為濕冷的天氣型態，日夜溫差很小，北部約在9至11度、中部10至13度、南部則將降至13、14度左右。他說，明起至週六（13日）清晨乾冷空氣籠罩，為晴冷的天氣型態。

吳德榮進一步表示，明起在白天陽光加溫下，部分冷空氣會被抵銷，容易令人產生冷空氣似乎不強的感覺，但入夜後氣溫將會降得又急又低，沿海空曠地區氣溫將有機會下降至7、8度左右。他說，這波極地大陸氣團所呈現的最低氣溫，雖在週三至週五（10至12日）清晨，但由於白天晴朗，氣溫將稍微回升，民眾體感上可能會覺得今天的濕冷更為寒冷。

吳德榮接著指出，最新模式模擬結果顯示，週六（13日）白天起至下週二（16日）冷空氣逐日減弱，氣溫亦隨之回升，全台各地白天晴朗舒適，清晨受輻射冷卻影響氣溫仍低，為日夜溫差大的天氣型態。