兩度被惡搞 北門南鯤鯓代天府抽國運籤 狗年續辦

南鯤鯓廟將舉辦抽狗年國運籤，援例由董事長王連興擔任擲筊官。（資料照，記者楊金城攝）

2018-01-08 22:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門南鯤鯓代天府在農曆正月初一舉辦抽國運籤，籤詩曾被兩度造假惡搞在網路散播，對廟方造成困擾，信眾對廟方解籤「到底準不準?」也見仁見智，一度讓廟方考慮停辦抽國運籤，南鯤鯓代天府近日召開董事會，決定第8年續辦抽「狗年」戊戌年國運籤。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，為讓國運籤的解籤意涵更有公正公信力，戊戌年抽國運籤並將首度邀請宗教學者在場解籤詩。

戊戌年抽國運籤將在農曆正月初一（國曆2月16日）上午11點依古禮進行，援例由南鯤鯓廟董事長王連興擔任擲筊官，侯賢遜擔任抽籤官。

王連興說，南鯤鯓廟抽國運籤不只已連辦7年，信眾也相當在意，董事會討論後才決定第8年續辦抽狗年國運籤。

北門南鯤鯓代天府有「台灣王爺總廟」的稱譽，具指標性，南鯤鯓廟的羊年國運籤「武則天坐天」、雞年國運籤「聞仲西征遇十絕陣後逃」曾被惡意竄改成「譏賴批扁罵蔡」的假籤詩，造成廟方困擾。

各方對「南鯤鯓廟國運籤準不準?」也有不同見解和爭論，如抽好籤，「好就好，萬一國運不好，會被嫌說籤詩不準」。過去7年的國運籤，抽到中下籤、下下籤時，侯賢遜現場解說籤詩時也都刻意婉轉「說好話」，解籤詩是否中肯切意也都被各方拿放大鏡看。