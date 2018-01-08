怎麼沒冒煙？ 善化糖廠雨天不製糖

連日降雨，糖廠無法製糖，擔心影響產品品質。（記者黃文瑜攝）

2018-01-08 22:38

〔記者黃文瑜／台南報導〕怎麼沒冒煙了？每年十二月起善化糖廠都會製糖，並且延續到隔年三月，現在正值製糖期間，但這幾天糖廠煙囪卻沒冒煙，台糖表示，下雨天採收甘蔗不易，沒有原物料就不能製糖，今日稍稍放晴，雖有原料進廠，但受濕冷寒流南下影響，未來幾日也不會開機器製糖，只能藉機對機器做保養、維修。

擁有一百三十三年歷史的善化糖廠，每年十二月初開工製糖，每日大約使用二千七百多噸的甘蔗製糖，目前已累積七萬七千多噸的壓榨量，受氣候影響，去年颱風少，讓甘蔗採收量較去年高，品質也較去年好，因此製糖率比去年同期高出二個百分點。

不過從上周起天氣就不太穩定，甚至一連兩日降雨，原本計劃九日要保養維修機臺，只好將時間提前，因為下雨天收割機無法下田採收甘蔗，容易打滑或是收割機陷在泥濘裡無法作業，原訂每日早上六點甘蔗會進到糖廠，一直到傍晚六點才結束，每日原物料量約在二千八百噸左右，卻因無法採收就無甘蔗製糖。

台糖表示，前兩天空氣雖有放晴，也有少許甘蔗進到糖廠，但是機器運作就要連續開機，因為剛開始運做是使用台電供應的電力，不過製糖過程甘剩餘的甘蔗渣燃燒後，產生的蒸氣除了供給廠內機器發電運作外，也利用蒸氣加熱，將蔗汁濃縮提高糖的純度，若是開機一下又停止運轉，也會增加機器耗損，未來幾日若是持續降雨，也只能繼續停工。