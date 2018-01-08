醫病》巨大心臟橫紋肌瘤 男嬰一出生就心衰竭命危插管

2018-01-08 22:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2歲的施小弟在媽媽產檢時發現罹患巨大心臟橫紋肌瘤，3顆腫瘤幾乎塞滿左心室，完全阻塞主動脈和二尖瓣開口，出生後心衰竭插管命危，接受老藥新用，以低劑量的腎移植抗排斥藥物治療，2個月大幅縮小後出院，1年後停藥，恢復正常血液循健康成長，免於開刀致死高風險。

中國醫藥大學附設醫院兒童心臟科主任張正成指出，心臟橫紋肌瘤為良性，是胎兒心臟發育時細胞過度分裂造成，新生兒常見的心臟腫瘤，占了45%，只要體積不大、不阻檔心臟重要通道，只要追蹤，大多在兩歲會消退，但有10%嚴重者，會心臟衰竭、心律不整、危及性命。

施小弟在媽媽懷胎32週時發現罹病，36週出生後第2天就心衰竭緊急轉院到中國附醫，左心室3顆巨大心臟橫紋肌瘤共2.5公分大，完全塞住主動脈和二尖瓣開口，左心室失去功能，無法血液循環，開刀切除腫瘤不但致死率高且易血中風。

張正成改用藥物卓定康錠（Everolimus）低劑量治療，原用於器官移植抗排斥等，可抑制腫瘤蛋白質生長，服藥2個月後大幅縮小並拔管出院，1年僅剩0.3公分後停藥，恢復心臟正常功能，昨天與另2名同樣接受藥物治療復康的小病友一起慶生，感謝醫師，分享經驗。

張正成說，施小弟出生時有巨大心臟橫紋肌瘤，還有心房中膈缺損、開放性動脈導管，在左心室失能下，反而適時代償幫助血液循環，團隊也用藥利用心臟原本的漏洞，幫助血液到右心室流，流至主動脈全身，為施小弟延續生機，狀況很特殊，停藥後這兩處漏洞也都密合了。

張正成指出，2012年兒科醫學雜誌刊出首例以卓定康錠治療嚴重心臟橫紋肌瘤病嬰，3年前院方也一連收治施小弟等3名嚴重病嬰，皆用藥治療數月至1年成功，並發現只要使用原建議劑量的10%，能有效消退腫瘤，並避免藥物併發症，已發表於去年8月的小兒心臟學雜誌（Pediatric Cardiology）為台灣發表首例。

張正成也補充說，卓定康錠治療心臟橫紋肌瘤病嬰，可能降低兒童15%的成長及減少免疫力，但過程嚴密追蹤和控藥就很安全，停藥後也都能恢復正常。