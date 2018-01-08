憶2年前霸王級寒流慘狀 台南養殖漁業如臨大敵

2018-01-08 22:26

〔記者楊金城／台南報導〕入冬首波寒流報到，氣象局發布低溫特報，台南市七股、將軍、北門、學甲等濱海養殖漁民如臨大敵，防寒措施備戰，2年前霸王級寒流造成養殖魚塭損失慘重，漁民不得不防，怕了寒害。

今天下午鋒面抵達後，風雲變色，天空灰沈沈又下雨，魚塭紛紛啟動水車，也引水提高魚塭水位，有的加設防風網為魚塭升溫、保溫。

2年前，霸王級寒流幾乎讓台南濱海虱目魚、龍膽石斑全軍覆滅，養殖漁民損失慘重，這次寒流來襲，多數漁民加強防寒措施，嚴防2年前慘況重演。

七股虱目魚產銷班長楊惠欽說，和文蛤混養的虱目魚，屬水深在20到30公分的文蛤池淺坪養殖，文蛤不怕冷，但必須引水提高魚塭水位到60公分高，減緩池水降溫保護虱目魚，如果氣溫太冷，保溫效果有效。

七股三股里長黃仙立說，越冬的虱目魚池要加設防風網、遮風棚、啟動水車為魚塭保溫。

將軍龍膽石斑養殖漁民蔡清泉飼養3甲多地的龍膽，目前每尾體型在10多台斤到40多台斤重，他說，養魚靠天吃飯，能做的就是引水保溫，期望不要有寒害。

台南市農業局說，對於不耐低溫的如虱目魚及石斑魚種，養殖業者務必加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等保溫設備，文蛤養殖池混養的虱目魚，必要時儘早採捕。如有因低溫凍死魚隻，一定要清除及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次災害，有寒害並通報天然災害申請。