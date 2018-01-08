壞壞惹人愛？ 科學研究告訴你好人為何只能當單身狗

2018-01-08 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少人都聽過「男人不壞，女人不愛」這句話，不少戲劇也演出校園惡霸的女朋友通常都是校花等級的正妹，反觀男主角心地善良，但永遠沒女人緣。其實在現實生活中也不缺乏這樣的例子，甚至還有科學研究佐證。一份來自加拿大的研究就顯示，青少年族群中，越是有霸凌傾向人格的人，其性經驗也就越豐富。

根據《演化心理學期刊》上的一則文章，加拿大溫莎大學的研究團隊找來了兩組青少年來進行研究，一組受測人數144人，平均年齡18.3歲；另一組人數396人，平均年齡14.6歲。研究人員給他們填寫一份關於霸凌的問卷，填寫完畢後，再詢問這些受測者性經驗次數和性伴侶人數，結果發現具有「最容易霸凌別人」人格特質的青少年，同時性伴侶或性經驗也比較多。

對此，研究人員認為，可以從演化的角度來解釋，雖然「霸凌」是壞事，但「霸凌」在生物行為上展示的是一種權力與主導地位，而具備這樣特徵的人不只容易吸引異性，還能恫嚇競爭者，在生物繁衍上也相對較有優勢。

而這份資訊也被鄉民分享到《PPT》上，鄉民紛紛回應，「果然，男人不壞，女人不愛」、「壞壞惹人愛」。也有人呼籲大家，霸凌終究不是好事，不要去做甚至也不要想做，「我寧願沒砲打也不霸凌別人」。