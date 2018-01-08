全國首條生態工法河川破功？淡水大屯溪大石遭挖空

水利局就地取材將大屯溪下游共600立方公尺的塊石移至興仁溪施作護岸，施工單位把塊石集中在兩岸，準備運至興仁溪施作護岸。（記者陳心瑜攝）

2018-01-08 21:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水區大屯溪是全台灣第一條由生態工法整治的溪流，更是河川生態工法示範區，但當地民眾最近發現新北市水利局整治過程中，一車車載走河中大石，恐破壞生物棲息地，對比河岸豎立的「封溪護漁」標語，更顯諷刺。因地方反彈聲浪大，水利局官員今（8）日到大屯溪畔召開說明會，強調會兼顧防洪和生態，工程會如期於下月底前完工。

水利局河川工程科長黃茂松說，去年六二豪雨重創淡水、三芝和石門地區，多處溪流護岸沖毀、溢堤，此工程針對淡水區大屯溪、興仁溪、庄子內溝溪和公司田溪等四條河川的排水災害「復建」工程，預算為2000萬元，汛期前能完工。

黃茂松表示，水利局就地取材，藉由整治、清淤，可增加大屯溪及其支流公埔子溪河道通洪斷面，並將大屯溪下游共600立方公尺的塊石移至興仁溪施作護岸，有效利用資源、節省公帑。

淡水愛鄉協會理事長蔡瀛說，民間30年前便投入大屯溪生態保育，台北縣府斥資上千萬整治大屯溪，當時總統陳水扁還出席「大屯溪生態工法博覽會」，政府一面強調封溪護漁、一面挖走河中大石，豈不諷刺？

蔡瀛說，河流中的大石頭在生態維護扮演重要角色，不僅可以被水流沖積產生氧氣，還能阻擋砂石流失，石縫更是魚蝦群聚、躲藏的空間，溪中有毛蟹和少見的壁蜑螺、石蜑螺等。

當地屯山里長李永清則持不同意見，指去年六二豪雨侵襲，大屯溪下游兩岸良田遭淹沒，農民心血付諸流水，「生命、財產受到威脅，怎麼有空談保育？」而大屯溪上游大石頭大量向下游沖刷，汛期時恐導致水流漫出河道，有清走必要。

黃茂松說，工程從大屯溪挖起的石頭，是去年豪雨時從上游沖刷下來的大石，河床石頭也並非被清空，只會取平均直徑為80公分至100公分、影響疏濬的塊石，而溪流必須復建成被豪雨破壞之前的樣貌，才能進一步談生態。

水患治理監督聯盟召集人徐蟬娟說，不管塊石是否是去年豪雨遭沖刷到下游，「施工一定會造成破壞」，台灣公部門的河川工程部門長期以來忽視生態保育，只在乎安全、強固，而公共工程委員會去年行文要求中央各機關施工前，必須提出公共工程生態檢核自評表，值得肯定，希望地方政府也能跟進。