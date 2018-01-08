入冬首波寒流今晚報到 明全台急凍

今年入冬首波寒流今晚開始影響台灣，明天全台急凍。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-08 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年入冬首波寒流今晚開始影響台灣，明天全台急凍，中南部地區明將陸續感受到這波寒流的威力。

《天氣風險公司》指出明天全台急凍，北部地區氣溫今晚開始驟降，中南部地區明天開始也將陸續感受到這波寒流的威力。

《中央氣象局》指出，明（9）日受寒流影響，各地氣溫偏低，再加上今日下午有鋒面南下，預計明天清晨中部以北、東北部低溫約11到13度，白天中部以北、東北部高溫也只有13到15度，其他地區高溫約17到19度。

《中央氣象局》指出，明天的雨勢將較今日趨緩，但天氣依舊不穩定，台灣各地區及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫雨，預計週三後會轉為乾冷的天氣型態。

《環保署空氣品質監測網》預測，今晚的寒流也將挾帶境外污染物影響空氣品質，但受各地局部短暫陣雨洗除作用，影響較為輕微。全台空品均為普通至良好等級，汙染指標物為細懸浮微粒。

紫外線部分，除台中市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及外島地區紫外線曝曬級數為中量級外，其他地區均屬低量級。

海上強風部分，據《中央氣象局》預報，受東北風增強影響，臺灣沿海空曠地區風勢較為強勁。明（９日）晨起台灣海峽北部鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。