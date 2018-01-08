馬賽克拼貼水果地景 3層樓巨畫吸睛

三樓高巨畫成龍目社區新景點。（記者蔡清華攝）

2018-01-08 14:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕全台聞名鳳梨、荔枝產地--高雄「大樹龍目社區」日前增添新地景，高雄大學師生利用國小旁一處民宅牆面，以馬賽克風格將該2種美味水果拼貼入畫，3層樓高的巨幅藝術創作十分醒目，已成為當地新興拍照打卡景點。

這項景觀設計為高雄大學工藝與創意設計學系（藝創系）系主任翁群儀、助理教授賴廷鴻，帶領宋承穎、陳建勳、蔡家蓁、許祐維等學生歷時半年完成。

助教賴廷鴻表示，「龍目社區發展協會」理事長陳榮清對社區營造十分用心，希望更多吸引遊客前往欣賞當地好山好水，以及品嚐購買鳳梨、荔枝農特產。

選定社區入口處、龍目國小旁私人透天厝，經謝姓屋主首肯，進行牆面彩繪搭配馬賽克磚創作，並可與原有道路兩端、綿延800公尺窯前磚雕故事牆連成一氣。

作品達3層樓高，主視覺金黃飽滿鳳梨、結實纍纍荔枝皆由1片片磁磚拼貼而成，其餘底圖則以油漆彩繪孩童放風箏嬉戲的悠閒農村景致，馬賽克拼貼使牆面產生高低起伏半立體效果，造訪遊客很難不被吸引而駐足欣賞。

創作學生很多都是第1次爬鷹架，邊施工邊得克服恐懼感、控制發抖手腳，但辛苦也獲得代價，尤其作品成為當地新景點，既開心又有成就感十足。