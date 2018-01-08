三厝里設里界意象示意圖 生活資訊報你知

南屯區三厝里里長黃俊銘設置里界意象示意圖，標示各項生活設施。（記者張菁雅攝）

2018-01-08 13:55

〔記者張菁雅／台中報導〕「里長，福德祠在哪裡？」「里長，附近有沒有修車廠？」台中市南屯區三厝里7成是外來人口，居民剛搬來時才不清楚附近的生活設施，里長黃俊銘因此製作三厝里里界意象示意圖，設在里內重要路口，標示食衣住行育樂設施，讓居民及遊客都能一目了然。

黃俊銘表示，三厝里里民約8800人，因里內涵蓋7期重劃區、整體開發區單元3，有許多新社區，因此外來人口佔7成，居民剛搬來時不熟悉環境，常來里辦公處詢問，尤其三厝里特別的是有2座福德祠，不少里民不知道該去哪一座拜拜。

黃俊銘說，他發現若口述位置，新住戶常聽得霧煞煞，但攤開地圖就一目了然，他才興起念頭，要製作里界意象示意圖，把里內重要設施如學校、公園、醫院、郵局、加油站、停車場、修車廠等都標上去，另為方便民眾尋找位置，每個路口轉角的店家也都標示出來，甚至連網路名店都找得到，由於台中花市就在里內，透過里界意象示意圖，里民、遊客都能到達想去的地方。

三厝里里界意象示意圖共有2座，分別設在永春東七路與大墩11街口、黎明路與三和街口，黃俊銘特別請台中市陶藝文化協會理事長楊達常設計，在陶板繪上示意圖，再上釉燒製，讓示意圖可經得起風吹日曬雨淋。