省下飲料錢 三重金陵女中師生助獨老吃年菜

新北市三重區金陵女中全校學生，連續3年發起「省下飲料錢，助老過好年」行動，今年全校共20個班級響應，捐出6萬元款項，幫助清貧獨居長者。（記者陳心瑜攝）

2018-01-08 13:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區金陵女中全校學生，連續3年發起「省下飲料錢，助老過好年」行動，今年全校共20個班級響應，在去年12月25日至今年1月8日之間，募得6萬元款項，8日在朝會時間全數捐給弘道老人福利基金會，讓獨居弱勢長輩能在年節吃頓溫暖年菜、好好大掃除。

金陵女中校長賴瑞凰連續3年於歲末年初發起「新年第一件好事：省下飲料錢，助老過好年」活動，而今年短短12天，全校共20個國、高中班級49，超過900位師生響應募得6萬餘元，給弘道老人福利基金會新北服務處，支持「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩照顧計劃。

國三學生許睿勻及尤郁婷說，常在路邊看到撿拾資源回收的老人家，呼籲同學隨手清洗家中資源回收品再交給老人家，不但環保也是愛的傳遞。

弘道新北服務處專員吳佳玲表示，家家戶戶開心慶團圓之際，角落仍有許多孤單弱勢的長輩需要關懷，「寒冬助老，刻不容緩」計劃預計協助新北、桃園共410位清貧的獨居長輩，需要約250萬款項為長輩送年菜、除舊布新、辦年貨等，目前仍有150萬元缺口，希望有愛心的社會大眾協助。

吳佳玲說，捐款共有捐款600元（年菜圍爐享團圓）、捐款1200元（除舊佈新辦年貨）、3000元（關懷服務一整年）和自由樂捐等方式，可幫助許多清貧的獨居長輩，寒冬助老電話：02-8991-3925分機222。