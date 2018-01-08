潭子本願山陀講堂冬令救濟 將席開300桌宴請感恩戶

2018-01-08 13:17

〔記者歐素美／台中報導〕潭子本願山彌陀講堂將分別於21日及28日在台中市潭子區本願山彌陀講堂及雲林北港朝天宮舉辦冬令救濟愛心活動，各席開200及100桌素桌，由志工自己料理辦桌，宴請中收低收入戶、邊緣戶及獨居老人等，本願山彌陀講堂住持釋信願於每次活動總是特別請來志工為參加民眾別上胸花，讓他們感受被禮遇，釋信願說，因為每位參與活動的感恩戶都是菩薩，激發大眾的慈悲。

本願山冬令救濟今年邁入第15年，參與人數也愈來愈多，除了21日將在潭子區封街舉辦「夢想起飛」冬令救濟愛心活動外，住持釋信願俗姓蔡、是北港人，這次也特別回到故鄉，結合朝天宮、柯蔡宗親會及本願山在當地成立的唸佛堂，將於28日在朝天宮舉辦「大愛無盡」冬令救濟活動。

這項愛心活動除請來叫賣哥葉昇峻、金曲歌王荒山亮、台語歌后戴梅君、「甘味人生」演員林佩君、周婷婷、綜藝女王楊繡惠及節目主持人張富貴等表演，今年並特別準備了卡拉OK，讓參與民眾上台高歌同樂，現場並有10多位書法家現場揮毫寫春聯，相當熱鬧。

釋信願師父表示，冬令救濟活動持續辦理10多年，每年參與的菩薩愈來愈多，除因活動廣為人知外，主要是不景氣，社會邊緣戶也愈來愈多，因為有些民眾很有骨氣，不想被救濟，冬令救濟活動除了提供禮金及物資約5000元給這些需要幫助的菩薩外，更注重心靈的激勵及人格的尊重，希望透過別胸花等細節，讓感恩戶感受到社會的關懷及尊重，敞開心胸接受外界的溫暖，未來若有能力也能回饋，幫助更多弱勢。