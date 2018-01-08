石門水庫水情佳 2018首「站」滿水位

下好下滿！石門水庫水情佳、2018重返滿水位。（記者李容萍攝）

2018-01-08 13:10

〔記者李容萍／桃園報導〕這波鋒面通過帶來豐沛雨量，桃園石門水庫今天中午重返245公尺的滿庫水位，水利署北區水資源局統計自6日凌晨0時至今天中午12時石門水庫集水區累積雨量69.6毫米，大壩水位標高245.01公尺，蓄水量1億9921萬噸，蓄水率100％，時值枯水期，北水局為求把每一滴水存起來，盡可能超高攔蓄水量。

去年夏天颱風少，石門水庫大壩水位，去年9月底曾降到234.72公尺水情吃緊，10月中旬卡努颱風與東北季風共伴效應帶來豐沛雨量，17日衝上245公尺後，創下建庫以來，保持15天滿庫水位紀錄，11月底更因集水區降雨豐沛，水位達245.23公尺，創下石門水庫自1956年興建，1964年完工啟用以來的最高水位紀錄，連創庫元老級的退休人員都表示「第一次看到石門水庫水位這麼高！」

北水局副局長邱忠川表示，石門水庫大壩壩頂的水位標高刻度雖超過250公尺，但正常滿庫水位定位在標高245公尺，原因在溢洪道閘門高度為245.3公尺，水位只要超過此刻度，水會從溢洪道溢出，建庫以年來只要大壩水位接近245公尺，水庫一定實施調節性放水或洩洪，近幾年受極端氣候不穩定影響，水庫都儘量保留水資源在庫底，不會輕易排洪或洩洪。

邱忠川表示，12月石門水庫上游集水區降雨天數不多，供應民生及灌溉用水，水位約下降50公分，但與新竹及苗栗水庫相比，水情佳，因此北水局未在石門水庫進行人工增雨作業，光是這2天累積豐沛雨量，水庫水位也回升到滿水位。