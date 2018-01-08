台南旅館響應節電 新大南科商務飯店拿金牌

南市推動旅館響應節電，去年有17家自願張貼「節電標示」，其中節電率由新大南科商務飯店獲金牌獎。（記者王涵平攝）

2018-01-08 12:38

〔記者王涵平／台南報導〕南市推動旅館響應節電，去年有17家自願張貼「節電標示」，其中節電率由新大南科商務飯店獲金牌獎。

南市經濟發展局表示，去年7月至10月辦理「臺南市旅館業者響應自願性節電獎勵活動」，響應遵守節約能源3項規定｢冷氣不外洩、禁用白熾燈與鹵素燈泡、室內冷氣溫度不得低於26度｣，並配合4項措施「室內外燈光減量、白天善用自然採光、照明燈具汰換為節能燈具、騎樓及招牌燈夏月期間延後開燈及提前熄燈」。

去年響應旅館包括喜來登汽車旅館、我小時候Design Hotel、僾樺大旅社、寶麗頌旅館、吉村大飯店、台南維悅酒店、揚悅精緻大飯店、谷園女性專屬客棧、四季紅旅店、林肯飯店、欣悅商務旅館、尖山埤江南度假村、台南天下大飯店、國泰商旅、長榮興汽車旅館、三道門旅店、新大南科商務飯店等17家，節電率績優排名金牌獎—新大南科商務飯店、銀牌獎—林肯飯店有限公司、銅牌獎—寶麗頌旅館，分別獲得獎金與獎座，今日公開表揚。

經發局長殷世熙表示，106年1月至11月底南市總用電量為66.41億度，其中以住宅部門佔最大量51.2%，其次服務業為35.8%，機關部門用電量有逐年下降趨勢，與去年同期比較節電達5.86%。