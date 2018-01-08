北市第一波學童免費視力檢查 即起至5月底

2018-01-08 12:40

〔記者周彥妤／台北報導〕為防治學童高度近視，台北市衛生局表示，自元旦起至5月31日止，實施第一波免費專業視力檢查，國小一、四、五及六年級學童家長，記得帶孩子持「護眼護照」（一及四年級）或「護眼卡」（五及六年級）至特約眼科醫療院所受檢。

衛生局表示，北市於102年起提供國小二年級學童連續3年免費專業視力檢查，並逐年將各年級學童納入補助對象，今年將納入五年級學童。檢查項目包含散瞳前、後驗光；裂隙燈檢查；裸視視力及最佳矯正視力等。

衛生局指出，分析資料發現，近視學童的用眼習慣較差，尤以「近距離用眼時，眼睛與物體的距離」、「平均每天近距離用眼的時間」、「近距離用眼30分鐘，是否有休息10分鐘」、「讀書、寫功課、用電腦的坐姿」等方面最為明顯。

衛生局提醒，要減緩「惡視力」找上門的機會，家長須與孩子共同建立良好生活形態及正確用眼習慣，包含「每日睡滿8小時」、「天天5蔬果，均衡飲食」、「靜心坐姿321」、「天天戶外活動2小時」、「每日接觸電視、電腦、手機及電動不超過1小時」及「用眼30分鐘休息10分鐘」

學童免費專業視力檢查及合約醫療院所名單等訊息，可至「台北市學童高度近視防治網」或撥打市民熱線1999轉1811或1863查詢。