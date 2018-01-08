女友和猛男傳裸照約砲 純情男友心碎大哭

網友分析肌肉男的照片應該是從網路上抓的。（圖擷自「Kaobei女友」臉書粉絲團）

2018-01-08 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕綠光罩頂！一名男子在「Kaobei女友」臉書粉絲團匿名發文表示，女友和他吵架時把手機忘在他家，想要拿去還給女友時，突然手機傳來IG訊息，好奇點開當場心碎，原來女友和澳洲猛男互傳裸照約砲，讓他忍不住崩潰大哭。

該名純情男表示，他看到女友手機有IG訊息的提醒時，狐疑地想「奇怪，她不是早就沒有用IG了嗎？」沒想到一看之下就此打開潘朵拉的盒子。純情男傷心地說，女友和澳洲的肌肉男搭上了，還約好要去澳洲啪啪啪，讓他痛哭了好久。

從女友和肌肉男的對話中可以發現，一開始是猛男先傳六塊肌照片挑逗，要求純情男的女友也傳性感照過來，此時女友害羞地說肌肉男「壞壞」，還自爆她不是大奶妹，只有B而已。沒想到女友這番話反而讓猛男一柱擎天，直說自己消不下去了，希望她能好好「負責」。

猛男的調情話語反而讓純情男的女友激起好奇心，連連詢問對方小弟弟的長度，隨後女友奉上雪乳盡露的裸照，讓肌肉男直呼「身材很好欸！」

網友們看見此事也議論紛紛，有人笑稱約砲到澳洲這也太遠了；還有人吐槽肌肉男的照片一看就知道是從網路上抓的；不少人也都為純情男拍拍，安慰他終於看清楚女友的面貌了。