老歌、老照片、70年老吉他…吳晉淮台語歌謠展開展

以吳晉淮的音樂人生為主題，吳晉淮歌謠展即日起在吳晉淮音樂紀念館開展，南市文化局民治文化中心管理科長楊馥菱（右1）、柳營區長李宗翰（左1）、人和里長施明朝（左2）等人邀請大家來觀展。（記者王涵平攝）

2018-01-08 12:04

〔記者王涵平／台南報導〕以吳晉淮的音樂人生為主題，吳晉淮歌謠展即日起在吳晉淮音樂紀念館開展，以輕鬆有趣玩音樂方式，在黑膠唱片樂音中，重新認識台語歌謠大師。

南市文化局民治文化中心管理科長楊馥菱、柳營區長李宗翰、人和里長施明朝等人今日舉行開展記者會，安排樂手以吉他彈唱關仔嶺之戀，並導覽紀念館館舍，有靜態紀錄與照片，也有互動式播放吳晉淮老歌設置。

楊馥菱表示，為了讓觀眾融入情境，打造復古居家迎賓環境，民眾可稍坐片刻，聆聽復古收音機廣播介紹吳晉淮事蹟，另個空間運用數只舊皮箱，裝載老照片及年代小物，記錄吳晉淮在日本的音樂學習與發展。還有一台閃亮的復古留聲機造型懷念金曲點唱機，融入互動巧思，當觀眾拉開抽屜裡一張張老刻盤，吳晉淮充滿磁性的嗓音隨之流瀉而出。也有幾座運用吳晉淮台語歌曲轉化成的手搖音樂盒，用雙手就能轉動出迷人樂音。並邀請觀眾坐在踏踏米休息區玩吳晉淮主題桌遊、或在古厝中彈著吉他、玩搖滾打擊音樂裝置Cosplay小樂手。

最難得的是吳晉淮生前最珍愛的3把手工吉他，輪流在音樂紀念館展示，其中1把自日治時代吳晉淮旅日即相伴左右，至今已約有70年，吳晉淮用它演奏、創作、教學無數，堪稱台灣古典吉他發展歷史的見證，新春期間只要來吳晉淮音樂紀念館拍照留念，還可以免費DIY製作紙吉他一組。

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