潛水夫工傷遭解職 立委籲勞動部重視工安

國民黨立委陳學聖（左）陪同前中油潛水員朱炳昌（中）與高雄市職業潛水人員職業工會理事長鄭清文（右）召開記者會，籲重視潛水夫工作環境。（記者呂伊萱攝）

2018-01-08 11:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委陳學聖今陪同前中油潛水員朱炳昌與高雄市職業潛水人員職業工會理事長鄭清文召開記者會，陳學聖表示，潛水伕是高風險行業，但台灣不夠重視潛水伕一職的培訓機制、工作環境與安全標準，讓潛水伕每次下水工作「形同賭命」。陳學聖也當場要求勞動部出席代表檢討規範，勞動部允諾將持續改進這個危險的作業環境。

朱炳昌自1998年進入中油桃園煉油廠海上作業科擔任潛水員，但在17年潛水生涯中，「從沒使用過減壓艙」。朱炳昌說，2011年重複潛水作業於40公尺深度，引發第二型潛水伕病，緊急送醫急救後似無異狀，但隔年開始出現心臟病，並逐年惡化。

根據「異常氣壓防治危害條例」，水肺空氣潛水作業最大深度限制為39.6公尺，朱炳昌說，僱主未依照該條例規範，導致僱員長期暴露在異常環境中，危害健康。朱炳昌也赴勞保局申請職業病傷害給付，但勞保局以「潛水不會造成心臟病」為由，不予給付。

中油並以健康理由調動朱炳昌職務，更在去年底不再與朱炳昌續約，予以解職。失去工作權與健康的朱炳昌求助無門，在陳學聖陪同下召開記者會，呼籲政府與社會重視潛水伕工作環境。

勞動部職業安全衛生署綜合及職業衛生組副組長張國明出席記者會並表示，職業病認定有嚴謹程序，涉及醫學專業，職安署尊重其判斷。張國明也坦言潛水員工作是危險作業，安全環境應受到關注。他並說，2012年已參用美國海軍規範，全面翻修相關規範，未來將持續關懷、檢討並改進這個作業環境。

中油煉製事業部副執行長徐漢則強調中油重視工安，很多情況當時不明，糾正以後已做事後改善，未來將繼續研究新的法規、設備，盡量第一時間更新，也會提供減壓艙，確保工作環境安全。

曾任陸上潛水伕、也受到職業傷害的工殤協會專員賀光卍則表示，該案包括職災預防、補賠償與復工等環節，且職災應由勞保負擔，中油卻在員工職災後就解僱他，「用壞就丟」，使職災成本外部化。賀光卍說，現行法規對雇主這種作為沒有罰則，才會讓雇主一直「用壞就丟」，工殤協會呼籲，不該讓職災成本外部化，所有職災勞工應該留任原廠，適用職災勞工保護法。

陳學聖並強調，台灣潛水伕職業出現斷層，目前最年輕的潛水伕已40歲，且受訓就需先繳納巨額訓練費用，讓有心投入產業的年輕人卻步，對台灣正在發展的海事工程也將是一大阻礙。陳學聖呼籲勞動部重視此現象與潛水伕的工作環境，同時希望中油將朱炳昌案當作所有水下工作人員的警示案例，重視他們的職業安全及工作權益問題。