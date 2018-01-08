維骨力未來要自費買了！31項指示藥健保給付取消

維骨力有膠囊形式與口服溶液用粉劑形式，此為口服溶液用粉劑形式。（擷自大統生技藥業集團網站）

2018-01-08 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕健保開辦迄今有928項指示藥仍持續給付，去年健保會委員提案全面取消給付指示藥，衛福部健保署日前決議先取消含葡萄糖胺成分等31項藥品，其中包括國民愛用藥之一的「維骨力」，也將取消健保給付，民眾日後得自費購買。

據本報獨家報導，由於指示藥不需經醫師處方，民眾可自行於藥局購買，因相對較安全、易取得，健保法明文規範不納入健保給付，但自健保開辦以來，仍有928項指示藥仍持續給付迄今，包含瀉藥、軟便藥、消脹氣藥等胃腸道用藥，以及感冒、過敏性鼻炎、止咳化痰等呼吸道用藥，另外還有葡萄糖胺等肌肉骨骼用藥、人工淚液等感官用藥，據統計一年支出至少17.1億元。

去年健保會委員提案全面取消給付指示藥，健保署表示，經醫師公會評估，緩解退化性關節炎疼痛、含葡萄糖胺成分藥品療效不明確，決議維骨力等含葡萄糖胺成分的31項藥品率先實施，全案待衛福部核定後上路，估有15萬多人受影響。

在全國擁有約70萬名患者使用「維骨力」取消給付，有民眾憂心是否會影響到長輩保健關節，健保署長李伯璋受《中央廣播電台》採訪時指出：「像是維骨力，我們就有透過骨科醫學會、復健醫學會、外科醫學會，我也請一些醫學中心的醫師檢視這個藥到底在臨床上有沒有效果，真正的一些專家他們認為這是不必要的，沒有它的成效在，因為他們從文獻裡面看不到這個效果。」

李伯璋強調，指示藥取消給付會以對民眾的用藥衝擊最小為考量，逐步推動。

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健保給付指示用藥 首波取消維骨力等31項