粉絲團賺讚玩很大！ 辣妹直播解放雙乳隨音樂搖擺

服飾店裡一名辣妹穿泳衣開臉書直播，還上空隨音樂搖擺。（圖擷自臉書社團「爆怨公社」）

2018-01-08 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路直播平台夯，許多業者紛透過臉書直播來販賣商品，還請來帥哥、正妹當主播，盼吸引更多目光。但有網友發現，一家服飾店的辣妹店員為了要網友到某粉絲團按讚，不但穿泳衣開直播，還解放雙乳「上空」隨著音樂搖擺，讓看到的網友直呼「好狂」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一段影片，並表示「好狂...現在Fb直播拍賣，為了生意什麼都敢做」。影片中可見，服飾店裡一名穿著黑色泳衣的長髮辣妹，解開泳衣後頸的綁帶「上空」，由另一名女子用雙手在她背後幫忙遮住兩點，這名上空辣妹一開始就對鏡頭表示「不喜歡的人就出去，就這麼簡單」、「我今天就是非常的開放」，另名女子也幫腔「太嗨了！太嗨了！」。

接著兩名女子就隨著電音音樂左右扭動、搖擺，過程中還不斷要求觀看直播的網友要去某個粉絲團按讚。貼文的網友對此則酸說，「難怪之前房仲只要有人付訂金買房就有特別服務，看來是真的，可能下次Fb只要滿千就有特別服務」。

看完影片的網友也留言表示「賣衣服賣到脫~只能說她辛苦了」、「賣衣服要賣到脫成這樣......到底是在賣衣服還是在賣肉」、「生意很難做啊 需要這麼狂」、「難怪我的男朋友難得在看賣衣服 超認真！」、「一堆直播搞的超沒質感，跟起初直播拍賣完全不同路線」。