大雨低溫濃霧強風 氣象局4特報齊發

受到鋒面通過以及寒流逐漸南下影響，中央氣象局今天上午一次發布包括大雨、低溫、濃霧及陸上強風等4個天氣警特報。（中央氣象局）

2018-01-08 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面通過以及寒流逐漸南下影響，中央氣象局今天上午一次發布包括大雨、低溫、濃霧及陸上強風等4個天氣警特報，

中央氣象局指出，由於鋒面接近，今（8日）苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區等10縣市有局部大雨發生的機率，氣象局提醒民眾連日降雨，山區土石鬆軟，請注意坍方及落石。

入冬以來首波寒流午後逐漸南下，氣象局預測明天（9日）清晨中部以北及東北部沿海空曠地區有攝氏10度左右低溫，明晚起至週四（11日），台南以北及宜蘭沿海空曠地區、金門、馬祖等17縣市將出現10度以下低溫，農漁養殖業及山坡地作物要嚴防寒害，民眾要注意保暖，使用瓦斯熱水器也要特別注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

另外，今晚起東北風增強，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖共19縣市沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動要注意安全。

今晨金門及馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺，氣象局也發布濃霧特報，提醒金馬地區今易有局部霧或低雲影響能見度。