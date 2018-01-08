傳統皮影戲難吸睛 這國中師生翻轉成生動童話故事

南市東區後甲國中師生把童話故事人物導入傳統皮影戲。（記者王俊忠翻攝）

2018-01-08 10:12

〔記者王俊忠／台南報導〕傳統皮影戲變身童話故事，台南市東區後甲國中師生腦力激盪讓戲偶變身為學生感興趣的童話人物！

隨著時代變遷演進，傳統皮影戲愈來愈少見，後甲國中藝術人文領域課程老師翁瑞鴻表示，每次在表演藝術課介紹到傳統皮影戲時，學生常反映不曾接觸過或是皮影戲演出故事多偏向學生較生疏的主題，如三國演義等歷史故事，因此感到陌生、興趣缺缺。

對此問題，翁瑞鴻心裡發想「是否可試試把皮影戲偶＂改造＂成學生較熟悉的童話故事人物？讓學生自己動手做做看」，翁瑞鴻把這想法告訴學生，與學生一起腦力激盪下，利用電腦繪圖結合透明投影片的現代媒材，創作出童話故事皮影戲，有別於以往皮影戲偶多出自傳統手繪，風格很像廟宇彩繪難以引起國中生興趣。

讀國一的學生徐偉博就以自己對軍事雜誌的興趣，自行製作加工戲偶，創作一尊特製的長槍獵人。徐同學說，在操作過程對皮影戲偶的身體結構有了更深刻的理解。

有學生甚至主動尋找傳統皮影戲的資訊，應用到自己創作的現代皮影戲上，體現了從做中學習的精神。翁瑞鴻則利用學校的課桌椅，加上簡單的材料及日光燈，與學生協力製作克難式的戲台，在實作中培養素養導向的學習方式。

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