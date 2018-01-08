低溫恐下探10度 南部農民防寒作戰

低溫來襲，蓮霧園事灌水保溫（001圖），育苗期可圍上塑膠套防寒（002圖），果園迎風面可圍網抗寒（003圖）。（高雄區農業改良場提供）

2018-01-08 09:53

〔記者李立法／屏東報導〕中央氣象局發布低溫特報，南部地區10日起氣溫恐下探10度，高屏地區的蓮霧、蜜棗等高經濟果樹即將進入採收期，農友陸續展開防寒作戰，高雄區農業改良場提供防寒措施及建議，希望能減少農作損失。

高雄區農業改良場指出，正值結果期的蓮霧、蜜棗等果樹，若於12度以下低溫即可能發生果皮損傷、落葉、落花、落果等現象，成熟度足夠的果實應提早採收。

農改場表示，蓮霧園於低溫期間應加強土壤保濕，可引灌溫度較高的地下水保持根溫；葉面噴施鈣及磷鉀肥，提高樹體耐寒力並促進樹勢回復；正值幼果期的果實可考慮提早套袋，減少冷風的影響，必要時在果園周圍設立防風網。

蔬菜方面，苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化等，建議以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度，田區及網室四周，可利用黑色遮光網或雜草抑制蓆加強四周圍包覆保溫，網室頂部可多覆蓋一層紗網，加強阻隔低溫的效果，但氣溫回暖後須儘速將加蓋的圍網移除，避免濕度過高引起病害。

低溫來襲，蓮霧園事灌水保溫（001圖），育苗期可圍上塑膠套防寒（002圖），果園迎風面可圍網抗寒（003圖）。（高雄區農業改良場提供）