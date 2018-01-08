午後越晚越冷冷到週六 西半部低溫將跌破10度

今北部雨勢會比昨天還大，午後逐漸轉冷，北台灣沿海晚間將降至11度左右，將一路冷到週六。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-08 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕清晨鋒面通過北部海面，由於鋒面結構完整，台灣附近出現今年第一道雷，今（8日）北部雨勢會比昨天還大，連中南部都有機會出現陣雨，稍稍紓解旱象，午後逐漸轉冷，北台灣沿海晚間將降至11度左右。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，清晨「隆冬雷雨」狀況雖不算異常，但也不常見，尤其還有雷雨胞能影響到陸地，則更為少見，今「極地大陸氣團」強力推動冷鋒南下，各地會有較大雨勢出現，下午起愈晚愈冷，明（9日）天氣逐漸由濕冷轉乾冷，北台灣沿海最低溫將降至9度左右。

週三（10日）起至週六（13日）晨，受到「極地大陸氣團」籠罩，都是「晴冷」的天氣，白天有陽光加溫、抵銷部分冷空氣，入夜後氣溫會降得又快又低，日夜有溫差狀況，民眾千萬不可掉以輕心。

氣象達人彭啟明也在臉書指出，在週三轉乾的狀況下，輻射冷卻開始登場，冷空氣加上輻射冷卻，西半部不少地方可能會跌破十度以下，夜晚清晨的低溫務必要注意；彭啟明強調，這是入冬以來最強的一波冷空氣，除了低溫點可能創下入冬新紀錄外，影響時間也較長，要到週六才會緩和。

彭啟明表示，預計這波冷空氣過後，週末時開始明顯回溫，預測至少往後接近一週都會是較穩定的天氣，可以期待。

至於高山降雪的機率如何？吳德榮透露，明3千公尺以上高山，水氣與溫度有段時間是相互配合的，有降雪的機率；週三、四的夜間，2千公尺以上的高山，低溫雖然也會降至零度以下，不過缺乏水氣，降雪機率不高，週五迎風面山區的水氣漸增，但氣溫回升，未必符合飄雪條件，但可以再觀察。