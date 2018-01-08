01/08 各報重點新聞一覽

2018-01-08 06:35

自由時報

立院臨時會 朝野攻防 勞基修法 今拚三讀

立法院臨時會今天將對攸關一例一休的「勞基法部分條文修正草案」進行朝野協商，若無共識，可能訴諸表決。至於是否今就三讀通過？立院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，「視情況」。據了解，執政黨不排除速戰速決、快刀斬亂麻，今天就三讀通過勞基法的修法。

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台南志工盛裝熱水濺出 柏林交響樂團小提琴家燙傷

首度來台巡演的柏林交響樂團驚傳小意外，昨天在台南文化中心演藝廳進行最終站演出，不料中場休息時，德國籍女小提琴演奏家安娜．芭芭拉．伊芙琳（Anna Barbara Evely）在貴賓室遭手執茶壺的文化中心女志工濺出熱水燙傷，造成右大腿約有九平方公分的二度灼傷，經送醫治療後已返回飯店休息，演出不受影響，樂團將於今午離台。

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健保給付指示用藥 首波取消維骨力等31項

全民健康保險法規定，「醫師藥師藥劑生指示藥品」不列入健保給付，但至今仍有九二八項相關藥品由健保給付、違法多年。健保會委員去年底提案取消給付，衛福部健保署近日決議先取消給付維骨力等含葡萄糖胺成分的三十一項藥品，待衛福部長核定後實施，估計影響十五．一萬人，但可年省約一．四億元。

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蘋果日報

M503蠻橫啟用危區域飛安 蔡急召國安會議籲北京速協商

中國無視兩岸協議，上周四逕行啟用M503南往北等4航路，緊接著中共遼寧號航艦穿越台灣海峽，兩岸緊張情勢升高，總統蔡英文昨偕同行政院長賴清德親自召開國安高層會議，蔡在會中強硬表示，中國此舉已對區域穩定、飛安及兩岸關係造成負面衝擊，呼籲北京當局針對M503航線飛航引發的疑慮採取彌補措施，並依據2015年兩岸達成之共識，由雙方盡速展開技術性協商。

抗中共戰艦 我造飛彈突擊艇

中國解放軍積極建造新式作戰艦及航空母艦，對我國安造成威脅。為反制解放軍的「大海軍戰略」，國防部參謀總長李喜明上將日前在「戰術戰法研討會」上，提出籌建60艘45噸級的「匿蹤微型飛彈突擊艇」構想。據了解，現在已由中科院研發，並徵詢國內船廠建造的意見，此案報請總統蔡英文核定後，預估4年後成軍。不過，了解內情的軍方人士質疑，突擊艇在作戰時仍有限制，將是重層嚇阻戰略中第一波自殺部隊，呼籲國防部高層三思。

聯合報

兩岸航路爭議 蔡總統籲北京「盡速恢復協商」

針對近日中國大陸在未經協商下片面啟用M503等爭議航路，蔡英文總統昨天偕同行政院長賴清德召集國安部會首長會議研商。總統在會後作出五項裁示，包括呼籲北京應善盡區域責任，盡速與我恢復協商，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕。

勞基法再戰 府院堅持「要往前走」

立法院臨時會今天繼續開會，朝野將上演攸關「一例一休再修正」的勞基法修正草案攻防戰。雖然國民黨團可能要求變更議程，時力訴求「撤回勞基法」，還有勞團揚言「夜宿立法院」，但府院及民進黨團仍堅持「要往前走」。民進黨團希望今天就可以開始協商勞基法修正草案，「時力若不來協商，是他們的事。」

中國時報

《勞基法》修正案 最快今強行三讀

立法院臨時會今將處理107年中央政府總預算及《勞動基準法》協商，由於民進黨團訂定最慢周三完成《勞基法》三讀，黨團評估，若狀況一直很混亂，不排除提早至今天或明天強行三讀，儘速完成修法。對於勞團及外界質疑，綠委坦言「只能承擔了」。

4年造60艘 海軍祭狼群戰術

據了解，為反制中共海軍，發展不對稱作戰，軍方祭出「狼群戰術」，研擬籌建60艘45噸匿蹤微型飛彈突擊艇，由中科院委製，海軍編列預算委託民間廠商建造，預計4年成軍。