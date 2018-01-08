17縣市低溫特報！北台灣又濕又冷 明低溫下探7度

下午起寒流逐漸南下，各地氣溫由北往南下降，越晚會越冷。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-08 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天北台灣整天濕涼，高溫約19度左右，宜蘭及花蓮高溫約22至24度，中南部及台東高溫則約25至27度，但下午起寒流逐漸南下，各地氣溫由北往南下降，越晚會越冷，深夜至明晨中部以北低溫將降至12、13度，其他低溫約16、17度，民眾應提早做好禦寒的工作。氣象局清晨已針對台北等17縣市發布低溫特報。

中央氣象局指出，今天鋒面通過、水氣偏多，中部以北、東北部地區及各地山區降雨機率高，局部地區可能伴隨較劇烈的天氣現象，並有局部大雨發生的機率，請留意天氣的變化，氣象局清晨針對台北等10縣市發布大雨特報。

空氣品質方面，下午起寒流南下，高屏風速仍偏弱，高屏空品區局部為「橘色提醒」，中部、雲嘉南空品區與金門為「普通」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級。

另外氣象局提醒，受東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全；今天金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

週二至週五寒流影響期間，台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8至10度，空曠地區甚至下探至7度左右，高屏及花東也可能來到11至13度左右，提醒大家一定要注意保暖。降雨方面，週二仍有殘留水氣，因此各地仍有局部短暫雨，不過各地雨勢會慢慢緩和下來，到了週三之後各地將轉為晴到多雲、陽光露臉的天氣。

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今天鋒面通過、水氣偏多，中部以北、東北部地區及各地山區降雨機率高，局部地區可能伴隨較劇烈的天氣現象，並有局部大雨發生的機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）