挖出礦物細料 金門縣府強勢立場破功

怪手在前埔水庫附近一處土堆中開挖，第一鏟就發現疑似「脫硫渣」再生加工之產品「礦物細料」。（記者吳正庭攝）

2018-01-07 23:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府宣示「沒有退路」，要求業者全數運回的「礦物細料」，今天卻被踼爆埋在前埔水庫附近工地泥土中，縣議員陳滄江怒指縣府說空話，還被業者耍得團團轉，要求縣府把偷埋的不肖業者揪出來，一週內查清細料流向。縣環保局除當場採樣，以確定是否為「脫硫渣」再生加工之產品「礦物細料」，全案將移請地方檢察機關查處。

繼日前民眾舉報中蘭出海口排水工程，混雜有煉製鋼鐵廢棄物「脫硫渣」再生加工之產品「礦物細料」；陳滄江再接獲爆料，指前埔水庫約200公尺1處土被堆置處，埋有數公噸強鹼的礦物細料。

陳滄江邀集縣環保局長呂清富及轄區交界的金湖鎮長蔡西湖、金沙鎮長蔡其朝等到場，在聞風趕到的管區警力見證下，僱請怪手當場開挖。

「喔！中了！」第1斗鐵鏟剛挖，裡面就有灰色的細料物體，現場一陣嘩然，陳滄江氣得臉紅脖子粗，認為水庫就在附近，整夜的雨水恐怕早把強鹼的礦物細料帶入地下，恐怕影響水質，大罵這些人「沒有良心」、「太可惡、太惡劣」，他質疑「這批細料如果沒有問題，為什麼要埋入土裡」？

陳滄江說，副縣長吳成典不是說要業者限期回運台灣？不是說礦物細料沒有流出去？現在四處流竄，全都「騙人的」、「玩假的」、「根本胡說八道」，要求縣府1週內查明近1萬噸的礦物細料流向。

陳滄江現場又接獲另一爆料，轉往金寧鄉金門大學附近，僅發現車履帶沾滿疑似礦物細料的怪手，未見掩埋物，也要求環保局採樣存證。

縣環保局表示，針對鄉親關心堆置於料羅圓環附近的礦物細料是否造成周遭污染，已要求業者完成覆蓋，附近白龍溪檢測PH酸鹼值為7.7，符合標準，會持續採檢，掌握水質。

另外，針對前埔水庫附近發現掩埋疑似礦物細料，確認該行為違反廢棄物清理法第46條，且有危及國土保育犯罪之虞，將依「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」移請地方檢察機關查處。