天冷泡湯去！桃園首座溫泉池免費「美人湯」13日登場

復興區羅浮泰雅故事公園開闢泡腳池，預計13日結合舉辦羅浮溫泉美食嘉年華啟用。（記者李容萍攝）

2018-01-07 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕天氣越來越冷，冬天出遊，最適合泡熱呼呼的溫泉。桃園市政府觀光旅遊局發展復興區小烏來風景特定區周圍的多元旅遊面向，結合在地溫泉資源開挖羅浮溫泉，於羅浮泰雅故事公園開闢泡腳池，敲定13日上午11點啟用，讓民眾搶先免費體驗光滑滋潤的「美人湯」；同日辦理羅浮溫泉美食嘉年華，規劃原民表演、文化創意市集、文化體驗區，讓民眾邊泡溫泉邊享用溫泉蛋及泰雅在地特色美食。

觀光旅遊局長楊勝評指出，羅浮地區於去年8月成功挖掘第一口溫泉井、每日取水量110噸，該局在泰雅故事公園設立3口泡腳池，融合羅浮地區的泰雅原民文化，羅浮溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，呈現無色透明，PH（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫37.3度，俗稱「美人湯」，非常滑嫩，初期預計從上午10點至下午5點開放免費泡腳。

去年底已發包開挖二號井，正探測開鑿井方位，預計後可再提供150噸水量，完工後可供應羅浮泡腳池和溫泉街民宿、旅館使用，打造羅浮「溫泉一條街」的目標。

配合泡腳池啟用，13日在泰雅故事公園辦理羅浮溫泉美食嘉年華，除了泡腳體驗，邀請原林藝術舞集、部落素人創作歌手演出，一旁由專業老師現場指導泰雅香蕉糕及泰雅飾品DIY，以及溫泉小遊戲、原民美食農特產等特色攤位，憑活動DM到角板山行館、小烏來天空步道、小烏來天空繩橋、義興吊橋探訪其中兩個景點並集章，即可至會場兌換紀念品1份。