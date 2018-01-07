網友拍出神圖 秒懂總統故鄉「空品分水嶺」

氣象局認證的空品分水嶺就在枋山。（民眾提供）

2018-01-07 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕空氣品質議題近來備受關注，這兩天下雨也洗除空污，據實際數據和理論推測，恆春半島受惠強勁落山風成「空品模範生」，但一直以來以感受居多，但卻罕有影像比對，有網友今天在氣象局主任鄭明典臉書分享「神圖」，鄭明典也引用解釋在好壞空氣的交會邊界，用目視即可區別，1張圖秒懂「空品分水嶺」。

半島前兩天各地降雨也洗除空污，氣象局資訊中心主任鄭明典則在臉書分享民眾捕捉到空品明顯分野的鏡頭，證實總統故鄉枋山鄉的枋山溪溪谷，就是「空品分水嶺」。

民眾於昨天行經該路段時拍下照片，在枋山溪出現類似無形「氣場」，空品涇渭分明，北邊明顯黑灰，南邊則透出大片藍天，居民則笑說，「再往北要呼吸什麼很明顯」、「千言萬語不如照片1張」。

「北風和東風交會點！」鄭明典解釋，冬季時，中央山脈尾端沿西麓而來的空氣和繞山而來東風在此交會，因北風帶較高濃度懸浮微粒，遮光效應明顯，不過東風相對純淨透光度高，在交會的邊界目視就可區別。

恆春氣象站主任薛全義則補充，恆春半島因為強勁落山風不斷流動帶來好空品，而溪谷若走向相同還會加乘落山風力，該張照片確實是枋山溪溪谷成為空品界限的難得佐證。