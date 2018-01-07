中壢媽南巡回鑾 媽祖指示…首駐駕中平商圈開放鑽轎腳

中壢仁海宮丁酉媽祖北港回鑾遶境祈福，首次駐駕中平商圈。（中平商圈提供）

2018-01-07 22:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮丁酉南巡北港回鑾遶境祈福活動今晚進入最高潮，參與的神轎、神尊、大鼓陣等陣頭均穿戴雨衣，下午在中壢鬧區冒雨進行遶境祈福，今年更奉媽祖指示，神轎首次駐駕中平商圈，古色古香的神轎陣頭與潮流街區互相結合，展現人文風味，中平商圈發展協會理事長劉柏成並率店家、逛街民眾一起排隊鑽轎腳祈福。

仁海宮謁祖進香隊伍今年規劃兩天一夜的進香活動，共有20輛遊覽車、約1000位信眾隨行，今天下午3點浩浩蕩蕩回鑾抵達中大壢中前集合，仁海宮董事長李合鑑、副董事長王介禧、立委陳學聖等人前往接駕，隊伍綿延超過1公里，沿途店家擺放香案接駕，相當熱鬧。

今晚6點15分，桃園市長鄭文燦抵達仁海宮參與安座大典，廟宇裡外擠爆來參香的信眾，還巧遇隨團南下謁祖的一對法裔澳洲籍Jacob Kahan夫婦一家四口；鄭文燦表示，仁海宮又稱新街廟、中壢媽，見證中壢從老街到新街的發展史，不只是宗教信仰的中心，也是推動客家文化的中心，期盼天上聖母能保佑中壢持續建設並且大發展。

值得一提的是，位於中壢火車站前的中平商圈是許多年輕學子和外國人士常去的商圈，媽祖回鑾首站於中平商鑽轎腳，這也是中平商圈首次聯合百間店家、住戶，自設香案團拜接駕，讓逛街民眾感到新鮮，還有外籍移工體驗鑽轎腳祈福，商圈也預告27日將舉辦壢春納福寫春聯、好春音樂會、新春設計走秀，將傳統與潮流文化創新在商圈持續發光發熱。