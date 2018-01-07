沒看過旯犽脫殼？這段影片引外國網友熱議

國外有民眾將旯犽飼養在生態箱中，並近距離觀察其脫殼的過程。（圖擷取自影片）

2018-01-07 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時常可見到蜘蛛中巨蟹蛛科的旯犽（喇牙），國外有民眾將其飼養在生態箱中，並近距離觀察旯犽脫殼的過程，稀奇的景象引發外國網友關注，有網友甚至說，旯犽脫皮的樣子很像「外星人」、「沒看過蜘蛛脫殼」。

臉書粉絲專頁「ViralHog」貼出旯犽脫殼影片，當中可以見到，一隻旯犽側身躺在生態箱中，看似相當費力地將自己的身體，從舊殼中一點一滴的抽身而出，當旯犽終於擺脫舊殼束縛後，相當疲倦地倒在生態箱裡休息，飼主此時想把舊殼拿出，卻將其驚動，立刻呈現警戒姿態。

旯犽在生物分類上屬於節肢動物門，該門生物的特性之一，就是身體表面具有角質層組成的外骨骼，隨著生物體的成長，必須把舊的外骨骼蛻去，才能順利長大，而剛蛻去外骨骼時，其生物體表面柔軟，因此最怕天敵在此時發動攻擊。

許多外國網友們看到這樣的影片，都感到相當新奇，相繼留言指出「蜘蛛脫殼的時候，最好不要去影響牠們」、「第一次看到蜘蛛脫殼耶，好酷」，但也有網友表示「我真的無法接受這樣的影片」、「感覺快要吐了，天啊」、「我的小孩拿給我看我差點揍他」。

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