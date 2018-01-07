內灣假日常塞車 警方將祭彈性強制分流措施

120號縣道是通往新竹縣內灣、尖石風景區的主幹道，但例假日或是連續假期車多，常見車潮在內灣商圈回堵塞車。（記者廖雪茹攝）

2018-01-07 22:22

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣120縣道是通往內灣、尖石風景區的主幹道，但例假日或是連續假期車多，常見車潮在內灣商圈回堵塞車；縣警局橫山分局祭出新管制措施，如遇往內灣商圈車流過大，將適時強制分流。

新竹縣政府表示，橫山、尖石鄉轄內有許多觀光景點，有溫泉、餐廳、民宿和露營區，每逢假日吸引大量車潮湧入。其中，內灣商圈為新竹縣最熱門的遊憩區，據統計1個月平均有20餘萬觀光人次。警察局過去針對內灣商圈120號縣道（中山街二段），在收假日傍晚常湧現的下山車潮，啟動替代道路措施，導引部分車潮回程走南坪古道（環山線）；因效果良好，今年起擴大實施。

橫山警分局指出，強制分流方式，是在連續假期或例假日上午10點到下午6點，依入山區車潮狀況，彈性調整，將水防道路車潮在永豐橋口欲左轉入內灣商圈時，改採強制右轉，將車流導入南坪古道，以避開內灣商圈120號縣道主幹道車流；管制期間，南坪古道將為臨時性單行道。

去程的交通疏導替代道路，全線從台3線69.5公里處，右轉仁愛街（竹35線），經增昌橋左轉水防道路，右轉南坪古道，最後左轉內灣大橋。路況順暢，車程約15到20分鐘。

警方表示，強制車潮行駛至內灣大橋，可右轉進入尖石鄉，或是左轉到內灣商圈；如此一來，可避免前往尖石的車潮，在120號縣道被欲開進內灣停車場的車輛卡住，而導致主幹道塞車。

橫山警分局說，這項強制分流措施今年元月起上路，將在替代道路路口及沿線設置告示牌，提醒旅客相關強制分流措施。南坪古道山路蜿蜒，平時車少，路幅最窄處大約四公尺寬，無法會車，但能節省行車時間，平安到達尖石鄉，請旅客配合並小心慢行。