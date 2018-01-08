獨家》台灣最大歌劇院 衛武營舞台可變換4種形式

衛武營國家藝術中心歌劇院主舞台採左右軌道設計，可變換4種舞台形式。（記者陳文嬋攝）

2018-01-08 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕亞洲單一量體最大衛武營國家藝術中心打造台灣最大歌劇院本報獨家曝光，2260個座席採馬蹄形呈現，主舞台採左右軌道設計，最低可降至地下5樓，並規劃圓形旋轉舞台，可變換4種舞台形式，是台灣首座大型電腦輔助運作劇院，預計今年10月啟用。

文化部斥資經費107億元，興建衛武營國家藝術文化中心，打造2廳2院及1座露天劇場，已於去年10月完工，最受矚目是台灣最大的歌劇院，目前進行驗收校正，本報獨家搶先曝光，預計今年10月啟用，將看不到這個畫面。

籌備處表示，歌劇院主要作為歌劇、大型戲劇、舞蹈及跨領域等表演型式的大型舞台，規劃220個觀眾席，採馬蹄形方式呈現，一樓觀眾席以矮牆區分為4個區塊，2至3樓兩層看台連續的水平線條，帶來連貫性與韻律感。

值得一提的是，主舞台為鏡框式，由5塊16公尺乘以3公尺升降及移動平台組成，採左右軌道設計，升降可達地下20公尺，深度相當於5層樓，後方規劃圓形旋轉舞台，可搭配變換4種舞台形式。

籌備處主任盧本善說，圓形旋轉舞台目前兩廳院及城市舞台等都有，衛武營直徑長達14公尺是台灣最大，歌劇院舞台機械設備為奧地利Waagner-Biro設計，是台灣首座大型電腦輔助運作的劇院。

籌備處指出，舞台前方樂池可升降，總面積130平方公尺，能容納70人以上，可採完整樂團編制演奏大型歌劇如理查‧史特勞斯《玫瑰騎士》等作品。