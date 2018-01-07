憂「藍皮普快」走入歷史 朝聖者開窗賞南迴秘境小站

從藍皮普快車廂內快回望筆直的軌道。（記者陳彥廷攝）

2018-01-07 21:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南迴鐵路電氣化完工在即，不少人擔憂柴油火車走入歷史，紛紛前來朝聖，其中又以「藍皮普快」最受矚目，連國內鐵道發達的日本人都來朝聖，就為細細品嘗南迴站站有特色的秘境小站。

台灣環島鐵路從屏東潮州到台東尚未電氣化，其中南迴段的枋寮到台東沿線有班非對號列車依舊堅守崗位，3671車次藍皮普快每天早上從枋寮出發，下午原車改為3672次從台東返回，枋寮往返台東沿途12站站停，每天1班，柴油火車頭拖拉、車廂可開窗和途中細細品嘗「秘境」小站都是獨特的魅力。

「日本客很多啊！」列車長蔡榮輝說，車上深綠坐椅可對轉，吊頂電風扇和隧道都是這班車的獨特魅力，不分平假日，除台灣人來追憶當兵或求學的回憶，或是到台東各站泡溫泉，有時還要加掛車廂才能輸運，這列車比從業近40年的他年資還深，堪稱「活歷史」，連日本人都來朝聖，有時整個車廂幾乎都是日本遊客。

來自東京的木村純人夫婦10度來台，已是第2度朝聖藍皮普快，他們說，日本火車雖發達，但可開窗的車廂卻幾乎找不到，來台灣搭乘鐵道運輸，就是要追真正柴油動力的「火車」，甚至連進隧道後撲面而來的柴油煙都是對古老味道的追尋，開窗能夠細細品味沿途風光，還有恆春半島的新鮮空氣，望出去蔚藍海天一線令人心曠神怡，體驗復古味令人記憶猶新，「希望能夠繼續保留！」。