不無小補！今年首場明顯降雨 台南水情略獲助益

曾文水庫上游累積降雨量28毫米，不無小補。（記者吳俊鋒攝）

2018-01-07 21:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕伴隨著冷氣團，台南山區出現今年度首場明顯降雨，包含甲仙攔河堰的引流，曾文、南化等重要水庫合計進帳約230萬立方米，可增加2至3天的供水，雖然旱象仍難以解除，但對水情不無小補。

供應大台南民生用水為主的南化水庫，5日迄今的累積降雨量為17.6毫米，加上甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，預估進帳約80萬立方米，可增加2天以上的供水。

自來水公司第六區管理處長李丁來指出，因南部明顯降雨，讓南化水庫的甲仙堰引流提升，每秒最高達6.13平方米，對於稍緊的水情，略有助益。

李丁來強調，在配合南水局整體水資源調度的原則下，依照取水控管每天平均40萬立方米來算，若無春雨或梅雨，南化水庫到5月底仍可維持1000萬立方米的蓄水量，審慎因應、度過今年的枯旱。

而曾文水庫方面，水利署南區水資源局副局長簡振源表示，集水區連日來的累積雨量為28毫米，除了預估有150萬立方米的入流量之外，平地也因為降雨可減少農業灌溉，節省出水。

曾文水庫目前水位標高213.23公尺，有效蓄水量近2億3000萬立方米，蓄水率52.53﹪，南化水庫水位174.64公尺，有效蓄水量約6500萬立方米，蓄水率73.14﹪。

簡振源說，雖然就南部而言，元月份出現這樣的明顯降雨，歷來同期罕見，但台南水情燈號仍是稍緊的綠燈，籲請大家節約用水。