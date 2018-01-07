不再與中央對槓 宜蘭農舍農設審查辦法不訂了

2018-01-07 21:22

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣農舍、農業設施審查辦法不訂了，宜蘭縣政府與農委會溝通後，將農舍和農業設施分開，農舍部分將改訂審查要點；農業設施因希望達到廢水零排放等加嚴要求，涉及人民權利義務，將送議會審查訂定自治條例，縣府表示，近日會向外界說明。

宜蘭縣政府去年底預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，辦法中要求農舍和農業設施應臨路集中配置，農舍與農業設施不得超過農地面積40％，其中農舍不得超過10％，農業設施不超過30％。

但是草案引起各方爭議，質疑農舍和農業設施合併審查恐造成農舍可能擴張到農地面積的40％，縣府也為此舉辦公聽會聽取各方意見，原本預計元旦上路的辦法更暫緩上路。

縣府表示，跟農委會溝通後，將會把農舍和農業設施審查分開訂定相關規定，農舍興建審查會改訂作業要點，農業設施則為了達到廢污水零排放要求設置淨化池，以及圍牆高度限制等規定都涉及人民權利義務，因此會訂定自治條例後送議會審查，只是以不同方式訂定，內容仍跟原本的審查辦法草案相同，近日會向外界說明。

至於農舍是否臨路臨側則是社會各界關注的焦點，縣府強調，農委會僅是以行政指導要求農舍要臨側臨路，宜蘭則是要求農舍和農業設施集中配置，由於原本中央法規沒有相關規定，會以訂定自治條例的方式來加以規範。