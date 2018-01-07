明鋒面、寒流報到 入夜低溫13度 台南以北空氣好

明天東北季風、寒流接力報到，全台各地有雨，下午氣溫開始下降，入夜低溫約13度。（記者王藝菘攝）

2018-01-07 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日受東北季風影響，全台降雨機率提高，局部地區將有大雨機率，甚至有較劇烈的雷擊現象。明日北台灣高溫約19度，宜蘭、花蓮地區高溫約22至24度，中南部、台東地區25至28度。明天下午受到寒流南下影響，各地溫差大，入夜後北台灣低溫約13、14度。

據氣象局預報，受東北季風影響，明（8）日各地降雨機率提高，以中部以北、東北部地區、各地山區都有陣雨的情形，局部地區有大雨發生機率，甚至會有較劇烈雷擊的現象，提醒民眾留意天氣變化，隨身攜帶雨具。

溫度方面，明天受寒流影響，北台灣天氣濕涼，白天高溫約19度，宜蘭、花蓮地區約22至24度；中南部及台東地區受寒流影響較小，明天白天溫暖，高溫約25至28度。但明天下午有一波寒流南下，各地氣溫驟降，入夜後低溫約13、14度，提醒民眾適時增添衣物，注意保暖。

空品方面，明天受東北季風及寒流影響，北北基桃、竹苗、中彰投、雲嘉南地區為普通，其他地區良好。而高屏地區因汙染物擴散條件不佳，為橘色提醒。

明日白天溫度預報。（擷取自中央氣象局）

明日紫外線預報。（擷取自中央氣象局）