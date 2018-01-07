X光的神秘視界 4外籍藝術家聯展

2018-01-07 13:26

〔記者張菁雅／台中報導〕中友時尚藝廊即日起與Bluerider ART藍騎士藝術空間推出「X-Ray Secret （X光的神秘視界）」聯名展，展出4位各有獨特性的外籍藝術家作品，多件作品首次到台中展出，讓民眾一次看到不同藝術樣貌。

中友時尚藝廊表示，Bluerider ART藍騎士藝術空間致力於推廣當代藝術，旗下代理許多國際藝術家，這次展出4位各外籍藝術家，分別為Nick Veasey、Carol Prusa、Desire Obtain Cherish （D.O.C）及Brigitta Rossetti。而代數學中「X」代表的是未知數，展覽以此命名，是希望觀者能在這次展覽中看見更多未知的藝術樣貌。

其中，Nick Veasey是X光攝影藝術家，X光拍攝讓物件輪廓更為深刻被凸顯，即便是柔軟的布料，也有尖銳立體的摺痕及線條，他以X光拍攝時尚大師Balenciaga的手工禮服，即成為此次展覽主視覺。

另外，「藝術壞痞子」D.O.C.的創作媒材多變，挑戰觀眾對於藝術的既定印象，作品風格幽默諷刺。深受台灣藏家歡迎的Carol Prusa也帶來經典的半球體裝置，以及平面新作、360度圓球體新作。女性藝術家Brigitta Rossetti來自義大利，兼具詩人身分，作品中充滿文字詩意的浪漫風格，兼具古典韻味和當代特性。