華山樹林天使站慶 邀弱勢長輩圍爐

新北市議員洪佳君（右3）出席慶祝華山樹林天使站開站10周年。（記者邱書昱攝）

2018-01-07 13:31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林華山天使站慶祝十週年，今天（7日）在站內舉辦「感恩十刻，感謝有您」圍爐，並且邀請到歷任站長、義工一同慶祝。華山基金會新北市社區愛心天使網部代理市站長楊雅苓表示，未來也會繼續推動關懷訪視、家務服務等，並且補足長輩們的需求，未來也希望鄰里如果有注意到需要幫忙的長輩，可以和華山聯絡協助。

於民國96年設立的樹林愛心天使站，十年來服務失智、失能、失依的長者多達200位。這次慶祝十週年，在站內的騎樓下席開6桌，並有志工們協助打理，讓許多年長者開心地吃著桌上熱騰騰的食物。

現年82歲的楊爺爺笑著表示，天使站就像是第二個家，裡面的朋友們也都很好相處。楊爺爺未婚無子的他獨居在自己搭建的小屋內，時常會有氣喘、感冒等狀況，進出醫院多次，自從華山關懷訪視及陪同就醫後，也讓他不再無助。

面對近年捐款數目減少，楊雅苓希望鄰里居民能夠多支持每個月1250元的小額捐款，這也是服務長者們的成本，「也誠如創辦人所說，一塊錢、十塊錢都是服務，也都是各界善心人士愛心」。

樹林區長林耀長（右2）與樹林區樹人里長邱世昌（左1）出席慶祝天使站10周年。（記者邱書昱攝）

華山樹林天使站慶祝開站10周年，邀請弱勢長輩們一同圍爐吃飯。（記者邱書昱攝）