與金手獎擦身而過 他這次靠特殊選才拚進海大

2018-01-07 13:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕「不放手，直到夢想到手！」國立基隆高級海事職業學校漁業科學生詹政彬參加全國技藝競賽，學科測驗時因為看錯時間來不及填答案卡，與金手獎擦身而過，無法保送國立台灣海洋大學；在老師鼓勵下，詹政彬參加海大特殊選才的招生管道，錄取海大環境生物與漁業科學系榜眼，詹政彬的故事振奮海事高職師生。

基隆海事校長陳世程說，近年來，各大學為爭取優秀學生入學，紛紛辦理「特殊選才」招生，利用單獨招生方式，選取具有特殊才能、經歷或成就之學生；海事高職今年有4位同學參加國立台灣海洋大學「特殊選才」招生考試，漁業科楊恭一、詹政彬2位同學分別錄取水產養殖學系榜首及環境生物與漁業科學系榜眼，如願以償讀大學。

海事高職實習輔導處主任蔡金城表示，詹政彬參加全國海事類科技藝競賽，賽前的呼聲非常高，被看好是金手獎得主，不料，看錯競賽時間，在學科選擇題畫答案卡時，來不及填答案，最後學科加術科測驗平均成績，僅獲得優勝第8名，沒拿到金手獎，錯失保送海大環漁系資格；但是，詹政彬不放棄，在老師鼓勵下，激發鬥志與信心報考海大特殊選才，最後也如願錄取第1志願。

陳世程說，海事職校的學生能在高中生環伺的「特殊選才」招生考試中脫穎而出，難能可貴，也證明高職生只要堅持到底，成就是指日可待。