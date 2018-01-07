醫訊》藥師到宅服務 北市與澎縣合作

2018-01-07 13:24

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府今與澎湖縣政府簽署「家庭藥師計畫」合作意向書，同時舉行第5屆「台北市績優藥事人員」頒獎典禮。台北市長柯文哲表示，盼藉經驗傳承與資源共享，把北市「藥師到宅」制度輸出澎湖，讓藥事照護擴大服務，解決民眾多重用藥等問題。

第5屆「台北市績優藥事人員」分為醫院組、社區藥局組、診所組及藥商組，計有22位藥師及2位藥劑生獲獎。

台北市衛生局表示，因應高齡化社會需求，北市自105年推動「家庭藥師計畫」，結合台北市藥師公會、社區藥局及北市聯醫，由藥師親自訪視老人福利機構住民、獨居失能長者或有需求的民眾，提供到宅藥事照護服務，今年度更與澎湖縣政府攜手合作，簽署「家庭藥師計畫」合作意向書。

柯文哲致詞表示，家庭藥師計畫是自己很重要的政策，北市縱使醫療資源豐富，但有半數房子是沒有電梯的老舊公寓，到7、80歲上下樓梯有困難時，很多人無法外出使用醫療資源，因此從2016年開始逐步從老人福利機構推行，2017年至社區擴大實施。

柯文哲表示，很多長者會看好幾個醫生，領好幾組藥，台灣從醫院或診所領出來的藥，有三分之一沒有服用；而家庭藥師制度的好處，可以檢視其所有藥物，不僅可以維護用藥安全、減少藥物濫用，也能減少廢棄藥物處理。

澎湖縣副縣長林皆興表示，北市藥師有5000多位，澎湖只有70多位，不僅醫療資源匱乏，交通也不便，藥師到府也是艱巨任務，尤其老年人口佔20%，盼藉由合計計畫，減少長者重複用藥，提升醫療品質。