技職國手開工作坊 以社企回饋活化老舊校園

「技職國手活化老舊校園計畫」啟動記者會，政務委員唐鳳（右一）和執行團隊、來賓們一同進行啟動儀式。（記者王藝菘攝）

2018-01-07 13:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕用技能回饋社會！一群擁有各領域專長的技職國手青年深感過去受到社會幫助，更盼用實際行動喚起眾人正視技職，今天正式啟動技職國手活化老舊校園計畫（Skills for you），將以社會企業方式，用專長開工作坊，部分收入再回饋社會，幫助偏鄉學校修繕，用技能與社會對話。

該計畫共同創辦人黃偉翔是公民記者，長期關注技職領域並創「技職3.0」平台，他表示，為了讓技職與社會對話，決定採「社會企業」概念，聘專業技職國手開工作坊，收入的4分之1將拿來做為行動基金，挑選老舊校園，讓國手來修繕活化空間，還能攜手該校師生、社區等共同了解技職，也讓認同者能透過體驗技職，來回饋社會。

行政院政務委員唐鳳表示，該計畫的概念達到社企的三個模式，第一有使命、二是有營運、三有收入，相信可實際解決社會問題；新北市教育局長林奕華表示，政府應讓年輕人實現夢想，而校園有部分非偏鄉也非都市的「不山不市」學校反而有資源問題，將支持該計畫，希望不只讓國手發揮，也可帶著正在學習的技職學生一起動手做。

計畫共同創辦人黃于貞表示，目前1月會先由6名技職國手開設工作坊，如花藝好手古文旻開珠寶永生胸花課、板金專長的張家誠要將餐具結合板金藝術教湯匙鳥設計、還有機械修護、石膏藝術、塗裝公益、創意麵包等，以一天工作坊模式來體驗技職，等收益基金足夠，7月就會展開出團服務，9月成果發表。

去年技職奧運國手陳唯瑄擁石膏技術與乾牆系統（粉刷）專長，也加入計畫，並開課傳授如何用石膏做玫瑰花，他說，之所以能成為國手，是受到社會幫助才能走到今天，當初師資、設備都不夠，所幸各方支持才有我們，後來發現很多國手都有相同經驗，因此願意參加計畫，幫忙回饋社會。

「技職國手活化老舊校園計畫」啟動記者會，政務委員唐鳳（前右二）和團隊、來賓們一同進行啟動儀式。（記者王藝菘攝）

長期關注台灣技職的青年黃偉翔決定投入社會企業，與夥伴共同創辦「Skills for U」計畫，邀技職國手回饋社會，發揮專長開工作坊，部分收入則拿來幫助老舊校園修繕，提升技職價值。（記者吳柏軒）