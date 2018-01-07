正覺送暖弱勢戶 義工演短劇防宗教詐騙

正覺義工表演短劇，宣導信仰宗教時要有正確觀念。（記者丁偉杰攝）

2018-01-07 12:56

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕歲末年終，「佛教正覺同修會」與「正覺教育基金會」今（7）日上午舉辦嘉義地區雪中送炭活動，發放紅包給240戶弱勢邊緣戶，讓他們感受社會溫情，正覺義工現場還表演短劇，宣導信仰宗教時要有正確觀念，不迷信上師、不亂吃藥物、不陪睡雙修，才有美滿幸福、無災無難的人生。

活動在正覺同修會嘉義講堂舉行，有100位來自嘉市保安里、後驛里、興南里等10里的弱勢民眾由各里里長陪同到場，正覺教育基金會董事長陳介源致贈每戶代表1500元現金紅包和1套磁鐵書籤，對於行動不便或臥病在床者，則由正覺義工親自到府慰問並贈送紅包，總計受惠家庭有240戶，送出金額36萬元。

陳介源說，正覺雪中送炭活動已是第6年舉辦， 至今全台受惠人數已有2萬2888人，送出金額達2740餘萬元；今年捐助關懷活動總金額800萬元，陸續在大台北、桃竹、中彰、雲嘉、台南、高屏等地展開，善款均由該會會員自行捐款，不對外募捐。

正覺義工在個案訪視時，發現嘉市一戶朱姓民眾一家5口均罹患俗稱「漸凍人」的遺傳病症，導致經濟生活陷入困境，因此連續3年將該戶列為雪中送炭對象，積極尋找社會資源，希望幫助他們度過難關。