清大校園土壤輻射超標 原能會：無安全疑慮

清華大學同位素館前方草坪（污染位置為紅色尼龍繩左方區域）。（原能會提供）

2018-01-07 12:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕清華大學發生輻射超標事件！原能會接獲校方通報，校內同位素館左前方草皮，發現2兩處銫-137超標2倍及3倍，不過，經原能會調查，與自然背景輻射劑量率相當，無輻射安全疑慮，也已要求校方1個月內提出報告。

原能會說，清大土壤輻射超標的情況是在本月3日下午接獲校方通報，通報內容指出，該校發現同位素館左前方一小塊草坪，其土壤中銫-137放射性核種含量為1565貝克/公斤，超過環境輻射監測規範規定之土壤調查基準740貝克/公斤。

原能會提到，在進一步於周邊9處擴大採取土樣，其檢測數據分別為5.3、5.8、18.6、19、128、125、255、2430及492貝克/公斤，總共有2處土壤數據超過調查基準。

原能會在隔天上午派員至清華大學調查，雖污染區域為無人員通行的草坪，但仍於該館周遭環境進行土壤、草樣及水樣等取樣，並執行附近人員活動區輻射量測，發現其空間劑量率約為0.098 微西弗/小時，與自然背景輻射劑量率相當，判斷無輻射安全疑慮。

有關土壤污染肇因，原能會指出，校方研判係59年4月4日民眾運送高活度銫-137至同位素館時，曾在搬運過程造成同位素館附近污染，可能當時未清理徹底，導致該區域殘留污染。不過確實肇因與改善結果，已要求該校於1個月內提報書面報告。