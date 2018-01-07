機器人奇才！高一生打敗碩士奪技能競賽冠軍

君毅中學高一學生彭文哲，去年擊敗許多高年級、甚至大學、碩士生，奪下全國技能競賽中區選拔賽冠軍。（記者鄭名翔攝）

2018-01-07 12:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕高一生鑽研機器人，擊敗大學、碩士生奪冠技驚全場！

苗栗縣君毅中學高一學生彭文哲，從國小開始鑽研機械，在父母大力支持下，國中就找到未來目標，全心沉浸鑽研機器人，從研發、設計、組裝、寫程式全部自己來，去年更在全國技能競賽中區選拔賽中奪下冠軍，讓指導老師也大讚他是奇才！

彭文哲的父親彭垂樑表示，兒子從小就嶄露對機械領域的天分，為了讓他的興趣與專長得以發揮，特別從新竹每天接送到苗栗君毅中學就讀，讓他在得以獲得足夠教學資源。彭文哲則說，雖然常要犧牲許多課餘時間訓練，比賽前甚至要住校集訓近兩個月，但從比賽中獲得的成就感讓他從來不覺得辛苦。

君毅中學機器人推廣中心主任黃新福表示，校方透過系統性的機器人教育課程，鼓勵學生從研發到製作實地動手做，另導入校外專業講師提升專業度，並藉由參加大大小小賽事啟發學生興趣，引導更多有天分的孩子投入機器人研發之中。目前校內組成約50人的戰隊，堪稱竹苗地區最大規模。

苗栗君毅中學自民國100年起成立苗栗縣機器人教育推廣中心，砸入上千萬元經費，並與縣內16所國中小校際聯盟合作，培育機器人研發人才，成果亮眼，去年在中華民國智慧型機器人創意闖關賽中，國中、高中組都包辦前三名。而校方昨舉辦成果展，並將無人機研發納入未來推廣目標，希望能培育出更多優秀人才。