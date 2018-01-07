王建民老家山西宮建醮 主會團擲筊選拔

關廟區山西宮12年一度的王船醮活動，即將展開。（記者吳俊鋒攝）

2018-01-07 11:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕旅美棒球好手王建民老家的台南市關廟區山西宮，將舉行12年一度的建醮活動，今天展開主會團的選拔，在神明見證下，有意參與者依序擲筊，滿場信眾圍觀；人員名單確立後，科儀時程也將儘速排定，全力籌辦這場地方盛事。

山西宮主祀關聖帝君，為當地信仰中心，香火鼎盛，知名球星王建民也是神明的「契子」，以往他回美國前，都會專程參拜，相當虔誠，也讓這座極具歷史的廟宇，備受矚目。

山西宮每逢生肖狗年都會舉辦王船醮典，由於歷屆的活動都盛大，元旦之後的第1個週日，廟方趕緊進行主會團的選拔，以敲定相關祭儀的期程。

選拔活動今天上午9點於廟內舉行，有15人登記參加，依序在直徑逾200公分的大竹篩上擲筊，由神明見證、決定，各界也可進場觀看，過程透明、公開。

由於主會團人事的確立後，才能參考各生辰八字，去排定科儀的進行時間，這場選拔活動，猶如今年王船醮的首部曲，地方關注，信眾湧入圍觀。

參加者依序擲筊後，再以聖杯數來決定名單，包含大主會到五主會的正副人選，還有旗牌官、王船長與副船長等，共13位。

選拔過程歷時約1.5小時，擲筊結果，大主會由吳進男擔任、旗牌官是歐成興，王船長則為吳宇寰服務處…等。

主會團的選拔活動，滿場信眾圍觀。（記者吳俊鋒攝）